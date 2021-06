Vermisste Mädchen in Duisburg : Tod bei Rheinkilometer 789

Einsatzkräfte der Feuerwehr suchen mit Tauchern, Hubschraubern und Rettungsbooten am Donnerstag nach den zwei vermissten Mädchen. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Duisburg Es ist einer der schlimmsten Badeunfälle der vergangenen Jahre: Ein Mädchen ist am Mittwoch in Duisburg im Rhein ertrunken, seine zwei Freundinnen sind noch vermisst. Am Nachmittag haben Feuerwehr und Polizei die Suche eingestellt.