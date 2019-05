Polizei sucht Zeugen : Motorradfahrer schwebt nach Unfall in Duisburg in Lebensgefahr

Der 21-jährige Motorradfahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Foto: Polizei

Duisburg Nach einem Unfall am Sonntagnachmittag auf dem Ostackerweg in Duisburg schwebt ein Motorradfahrer in akuter Lebensgefahr. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Fahrerin eines Mercedes Vito soll ihren Wagen verkehrsbedingt bis zum Stillstand abgebremst haben. Der hinter ihr fahrende Mann auf der Yamaha fuhr trotz Ausweichmanöver auf. Durch den Aufprall schleuderte er in den Gegenverkehr und prallte dort auf einen Kia. Ein Rettungswagen brachte den lebensgefährlich verletzten 21-Jährigen ins Krankenhaus.

Hinweise zum Fahrverhalten des Motorradfahrers und zum Unfallhergang nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter 0203 280-0 entgegen.

(dab)