Unfall in Duisburg : Frau schläft am Steuer ein – und prallt gegen Bus und Laterne

Duisburg Diese Frau aus Duisburg hatte einen aufmerksamen Schutzengel: Am Steuer ihres fahrenden Wagens eingeschlafen, gegen einen Bus und eine Laterne geprallt, blieb sie am Ende doch nahezu unverletzt.

Auf der Helmholtzstraße in Duisburg ist am Mittwochvormittag eine Autofahrerin von der Straße abgekommen. Die 32-Jährige war in Richtung Schmidtstraße unterwegs. Sie sei am Steuer eingeschlafen, gab sie nach dem Unfall der Polizei gegenüber an.