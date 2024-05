Unfall auf der A59 Motorradfahrerin aus Duisburg stürzt und wird schwer verletzt

Duisburg · Eine Duisburgerin stürzte am Mittwoch mit ihrem Mottorad auf der A59 in Richtung Leverkusen. Die Frau wurde daraufhin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste für einen Rettungshubschrauber vollständig gesperrt werden.

02.05.2024 , 09:53 Uhr

Lebensgefahr bestand nicht. Foto: dpa/David Inderlied

Eine 56 Jahre alte Motoradfahrerin fuhr am Mittwoch auf dem linken von drei Fahrstreifen der A 59 in Fahrtrichtung Leverkusen. Ihren Angaben zufolge habe sie dort einem Gegenstand ausweichen wollen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin stürzte die Frau mit ihrem Motorrad in einer Kurve auf Höhe der Auffahrt Duisburg-Duissern und rutschte in die Mittelschutzplanke. Die Duisburgerin wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht. Für die Landung eines Rettungshubschraubers musste die Autobahn etwa eine dreiviertel Stunde voll gesperrt werden.

