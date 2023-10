Prozess in Duisburg Eine Geisterfahrerin vor Gericht

Am 22. April vergangenen Jahres unterbrach Carolin P. ihre psychiatrische Behandlung, setzte sich in ihr Auto und fuhr los. P. litt an schweren Depressionen, in diesem Moment durchläuft sie eine sehr schwere Episode. Kurz nach halb zwei am Nachmittag fuhr sie in Duisburg-Baerl auf die Abfahrt der A42, beschleunigte auf der Autobahn auf etwa 90 km/h und steuerte ihr Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung auf der rechten Spur. Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte der Geisterfahrerin nur gerade so ausweichen. Ein Lkw-Fahrer, der mit etwa 85 Kilometern die Stunde auf der Autobahn unterwegs war, versuchte auf die mittlere Fahrbahnspur auszuweichen, stieß aber frontal mit dem Wagen von P. zusammen. Der LKW-Fahrer verletzte sich, P. schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr. Und überlebte.