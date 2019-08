Unfall auf Rheinbrücke : Brennendes Auto sorgt für lange Staus

Duisburg Ein Unfall auf der A40-Rheinbrücke Neuenkamp sorgt für Stau auf der Autobahn und für Behinderungen im Stadtverkehr. Die Unfallursache ist unklar.

Wer in diesen Stunden auf der A40 bei Duisburg unterwegs ist, braucht viel Geduld. Nach einer Vollsperrung der Autobahn in beiden Fahrtrichtung wegen eines Verkehrsunfalls auf der Rheinbrücke Neuenkamp, sind inzwischen zwar die Fahrspuren in Fahrtrichtung Dortmund wieder frei, in Richtung Venlo wird die Autobahn aber wohl noch einige Zeit gesperrt bleiben. Das teilte die Autobahnpolizei unserer Redaktion auf Nachfrage mit.