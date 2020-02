Verkehrsbericht der Duisburger Polizei : Mehr Unfälle, weniger Verletzte, weniger Tote

Duisburg Obwohl die Unfallzahlen gestiegen sind, kamen 2019 weniger Menschen auf Duisburgs Straßen ums Leben als im Jahr zuvor. Mit zehn Sonderaktionen nahm die Polizei im vergangenen Jahr die Tuning- und Rennszene besonders ins Visier.

Nach Lesart von Duisburgs Polizeipräsidentin Elke Bartels sind die Straßen im vergangenen Jahr ein Stück sicherer geworden. Argumente für dieses Fazit liefert ihr der am Dienstag vorgestellte Verkehrsunfallbericht für 2019. Aus ihm geht unter anderem hervor, das sowohl die Zahl der bei Verkehrsunfällen Verletzten als auch die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zum Vorjahr abgenommen hat. „Das ist eine positive Entwicklung und zeigt, dass wir in Duisburg auf einem guten Weg sind“, sagt Bartels. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Unfallzahlen insgesamt gestiegen sind. Die Ergebnisse der Auswertung im Einzelnen.

Tote Im Jahr 2019 erlitten der Auswertung zufolge vier Menschen im Straßenverkehr tödliche Verletzungen. 2018 waren es noch doppelt so viele. Dabei kamen ein Motorradfahrer, ein Pedelec-Fahrer und zwei Fußgänger ums Leben. Der Pedelec-Fahrer starb im Februar 2019 nach einem Sturz über eine sich öffnende Autotür, die beiden Fußgänger wurden beim Überqueren der Straße von Autos angefahren und der Motorradfahrer starb nach einem Sturz in einer langgezogenen Kurve, weil er gegen einen geparkten Sattelschlepper prallte.

Tuningszene Die Tuning- und Raserszene vor allem im Duisburger Norden hat die Behörde auch im vergangenen Jahr beschäftigt. Dem Bericht zufolge kontrollierten Polizeibeamte 2019 regelmäßig an szenetypischen Treffpunkten. „Sie zeigten so genannten Posern und Möchtegern-Rennfahrern die Grenzen auf, überwachten die Geschwindigkeiten und nahmen die Fahrzeugtechnik unter die Lupe“, heißt es in der Mitteilung der Polizei zum Verkehrsbericht. Die Polizei rückte zu insgesamt zehn Sonderkontrollen an und traf dabei in der Regel auf 50 bis 80 getunte Fahrzeuge. Die Beamten schrieben 26 Anzeigen wegen des Verdachts auf illegale Straßenrennen, dabei wurden 23 Führerscheine eingezogen und 19 Fahrzeuge vorläufig sichergestellt.