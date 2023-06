Zerstörungen und Sachbeschädigungen Unbekannte verwüsten Loveparade-Gedenkstätte

Duisburg · Die Gedenkstätte des Loveparade-Unglücks in Duisburg-Neudorf ist verwüstet worden. Über die Zerstörung und Sachbeschädigung am Treppenaufgang der Karl-Lehr-Straße in Neudorf sei die Polizei am vergangenen Samstagmittag informiert worden, teilte die Kriminalpolizei am Montag mit.

12.06.2023, 18:20 Uhr

Die Gedenkstätte in Duisburg-Neudorf. Foto: Andreas Probst

Glasscheiben zum Schutz der Porträts der Gestorbenen seien zerbrochen worden. Außerdem seien Grablampen demoliert und Kreuze umgetreten worden, so die Polizei. Es ist nicht das erste Mal, dass Unbekannte hier gewütet haben. Ähnliche Verwüstungen hatte es auch schon in den vergangenen Jahren gegeben. Seit 2013 erinnert die Gedenkstätte mit Fotoporträts und in mehreren Sprachen an die Opfer. Am 24. Juli 2010 waren im Tunnel und vor der Rampe zu dem Freiluft-Veranstaltungsgelände der Loveparade insgesamt 21 Menschen gestorben, mehr als 650 wurden verletzt. Die Duisburger Techno-Parade war die 19. und zugleich letzte Loveparade. Reaktion auf Gedränge – Parookaville führt Änderungen ein Zugang zur Hauptbühne Reaktion auf Gedränge – Parookaville führt Änderungen ein Auf das Unglück folgte eine kontroverse und langwierige Aufarbeitung. Die Stadt Duisburg, der Veranstalter Lopavent und die Polizei schoben sich gegenseitig die Verantwortung zu. Ende 2017 begann ein Strafprozess am Landgericht Duisburg gegen zehn Angeklagte der Stadt und des Veranstalters wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Der Strafprozess, eines der aufwändigsten Verfahren der Nachkriegszeit, wurde im Mai 2020 eingestellt, weil nach Überzeugung der Richter keinem der Angeklagten eine relevante individuelle Schuld zuzuschreiben war. Es habe sowohl vor der Loveparade als auch am Veranstaltungstag ein kollektives Versagen von Verantwortlichen gegeben. Nicht angeklagt wurden Lopavent-Geschäftsführer Rainer Schaller und der 2010 amtierende Duisburger Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU), der 2012 von der Bevölkerung abgewählt wurde. Sein Nachfolger wurde Sören Link, der auch noch heute im Amt ist. McFit bestätigt offiziell Tod von Gründer Rainer Schaller Flugzeugabsturz in Costa Rica McFit bestätigt offiziell Tod von Gründer Rainer Schaller Jedes Jahr gab es bisher an den Jahrestagen der Katastrophe entsprechende Gedenkveranstaltungen. Das Interesse daran war aber zuletzt spürbar zurückgegangen. Zeugen, die etwas mitbekommen haben, können sich bei der Polizei melden, Telefon 0203 2800.

(mtm/mit epd)