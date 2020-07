Bäume, Parks und Schutzgebiete : Neues Grünflächenkonzept für Duisburg

Duisburgs Grünflächenplanung wird den sich verändernden Anforderungen durch den Klimawandel teilweise nicht mehr gerecht. Deshalb soll nun ein neues Konzept her. Was das alles kosten soll, ist noch nicht klar. Foto: Probst, Andreas (apr)

Duisburg Das Umweltamt will die Grün- und Freiflächenentwicklung in Duisburg planerisch auf breitere Füße stellen. Dafür soll ein neues Gesamtkonzept erarbeitet werden. Viele bestehende Planungsinstrumente müssen überarbeitet werden.

Das Duisburger Umweltamt will die Freiraum- und Grünflächenplanung in der Stadt auf neue Füße stellen. Es plant, ein ganzheitliches Grün- und Freiraumentwicklungskonzept für die Stadt Duisburg zu erstellen. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, über die der Umweltausschuss in seiner nächsten Sitzung am 31. August befinden soll.