Notfallplan in Duisburg : Thyssenkrupp spielt Szenarien für Gas-Stopp durch

Ein Stahlarbeiter am Hochofen bei Thyssenkrupp in Duisburg. Foto: dpa / Roland Weihrauch

Duisburg Sollte Russland die Gaslieferungen nach Deutschland einstellen, müsste Thyssenkrupp wohl Teile der Produktion stilllegen. Ein Umstieg auf andere Energieträger sei nicht möglich, heißt es. Der Konzern betreibt in Duisburg den größten Stahlstandort in Europa.

Der größte deutsche Stahlkonzern Thyssenkrupp Steel Europe (TKS) wappnet sich für den Fall von Einschränkungen bei der Gasversorgung in Deutschland. „Wir bereiten uns in verschiedenen Szenarien auf eine Unterbrechung oder eine Einschränkung der Erdgasversorgung vor“, erklärte der Konzern am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Einschränkungen in der Versorgung seien zugleich mit Einschränkungen in der Produktion verbunden. Bis zu einer bestimmten Schwelle könnte der Konzern sich darauf einstellen. „Ein Mindestbezug ist zur Aufrechterhaltung unserer Produktion aber unverzichtbar. Andernfalls sind Stilllegungen und technische Schäden an unseren Aggregaten nicht auszuschließen.“