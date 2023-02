Ein Jahr Krieg in der Ukraine Duisburger Kindernothilfe verurteilt Kriegsverbrechen an Kindern

Die Kindernothilfe arbeitet weiter an Studien zu den schwersten Kinderrechtsverletzungen im Angriffskrieg auf die Ukraine. Seit einem Jahr ist sie in Moldau, Rumänien und in der Ukraine aktiv und fördert mehr als zehn Projekte in den Ländern. Dadurch konnten die Kindernothilfe und ihre Partner bislang rund 20.000 Kinder und Jugendliche unterstützen. Die Hilfe konzentriert sich auf Soforthilfe, psychosoziale und medizinische Unterstützung sowie Bildungsangebote für die geflüchteten Kinder und Familien.