Ukraine-Krieg : Duisburger Hafen zieht sich aus Geschäften in Belarus zurück

Erich Staake (2. von links), Ex-Chef des Duisburger Hafens, im Jahre 2019 bei einer Vertragsunterzeichnung in der belarussischen Hauptstadt Minsk. Foto: duisport

Duisburg Der Duisburger Hafen zieht einen Schlusstrich unter das Kapitel Belarus: Duisport kappt mit sofortiger Wirkung alle geschäftlichen Beziehungen zu dem Land, welches aktiv in den Ukraine-Krieg verwickelt ist.

Die Duisburger Hafen AG zieht sich mit sofortiger Wirkung aus sämtlichen geschäftlichen Aktivitäten in Belarus zurück. Diese Entscheidung wurde vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und der Unterstützung durch Belarus in enger Abstimmung zwischen Vorstand, Aufsichtsrat und Gesellschaftern getroffen. Das teilte die Presseabteilung des Duisburger Hafens am Freitagmittag mit.

Duisport wird sich demnach sowohl von der Minderheitsbeteiligung (0,59 Prozent) an der internationalen Entwicklungsgesellschaft des Industrie- und Logistikparks Great Stone sowie von der Beteiligung an der Eurasian Rail Gateway CJCS (38,9 Prozent), die den Bau und Betrieb eines bimodalen Terminals geplant hat, trennen. Darüber hinaus wurde das Repräsentations-Büro in Minsk bereits endgültig geschlossen.

Lesen Sie auch Neue Seidenstraße in Duisburg : Die Handelsroute der Diktatoren

Unter der Führung seines Diktators Alexander Lukaschenko unterstützt Belarus aktuell Wladimir Putin aktiv bei seinem Einmarsch in die Ukraine. „Zum Zeitpunkt der Investition befanden sich Deutschland und die EU in einem konstruktiven Dialog mit Belarus. Die Entwicklung seit den letzten Präsidentschaftswahlen und die Unterstützung des russischen Angriffs auf die Ukraine waren nicht abzusehen“, heißt es in der Mitteilung.

„Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine, und wir hoffen auf ein schnelles Ende des Krieges“, sagte Duisport-CEO Markus Bangen.

„Wir ziehen einen klaren Schlussstrich unter unser Engagement in Belarus. Wir haben unsere Aktivitäten dort schon seit den Wahlen im Jahr 2020 kritisch in Frage gestellt und auf Veranlassung des Aufsichtsratsvorsitzenden unsere Handlungsoptionen geprüft, konnten und können als Teil eines internationalen Konsortiums aber keine einseitigen Schritte gehen. Umso wichtiger ist es uns jedoch in der aktuellen Lage, ein deutliches Zeichen zu setzen, sämtliche geschäftlichen Beziehungen zu Belarus einzustellen und konkrete Verhandlungen mit unseren Mitgesellschaftern für einen raschen Austritt aus den Gesellschaften zu forcieren“, so Markus Bangen weiter.

In der Ukraine und Russland ist der Duisburger Hafen weder geschäftlich aktiv, noch hat er etwaige Beteiligungen.

(dab)