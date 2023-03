Angst beim Blick auf das Handy So geht es den Flüchtlingen aus der Ukraine in Duisburg

Notfallseelsorger stehen Tag und Nacht in Bereitschaft: Die Ukrainerinnen und wenige Ukrainer in der zur Notschlafstelle umgebauten Turnhalle in Duisburg könnten jederzeit schlechte Nachricht bekommen. Viele fürchten sich zu erfahren, dass ihre Verwandten in Kiew, Mariupol oder Lwiw verwundet oder getötet wurden. „Dann werden wir versuchen, sie zu trösten und in Gesprächen zu begleiten“, sagt Klaus Andrees. Der Pädagoge engagiert sich seit Jahren in der evangelischen Notfallseelsorge und war als ehrenamtlicher Notfallseelsorger am Aufbau der Lager in drei Schulturnhallen innerhalb weniger Tage beteiligt.