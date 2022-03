Mindestens 300 freie Plätze : Familie aus der Ukraine angekommen

Im Steinhof in Duisburg werden derzeit Spenden für Geflüchtete gesammelt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Stadt Duisburg geht davon aus, rund 300 Menschen aus der Ukraine eine Unterkunft anbieten zu können. Die erste Familie, darunter zwei Kinder, ist bereits am Dienstag angekommen. Im Rathaus organisiert man derweil mehrere Hilfsangebote für Geflüchtete.

(atrie) Nach Putins Angriff auf die Ukraine gehen die Vereinten Nationen davon aus, dass derzeit mehr als 660.000 Menschen auf der Flucht sind. Am Dienstag ist bereits eine Familie in Duisburg angekommen. Das teilte die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion mit. Einem Sprecher zufolge sind auch zwei Kinder darunter. Die Familie sei bei Verwandten untergekommen und wohne nun dort.

Oberbürgermeister Sören Link und Stadtdirektor Martin Murrack (beide SPD) haben am Montag Geflüchteten aus der Ukraine umfassende Unterstützung zugesagt. „Duisburg ist ein sicherer Hafen für die Menschen, die derzeit auf der Flucht vor Putins verbrecherischen Krieg in der Ukraine sind“, schrieb Link in einem Beitrag in den Sozialen Netzwerken.

Wie ein Sprecher der Stadt mitteilt, stehen derzeit rund 300 freie Plätze in den Unterkünften für Geflüchtete zur Verfügung. Ziel sei es aber, so viele Menschen wie möglich in Wohnungen unterzubringen. Wer privaten Wohnraum zur Verfügung stellen könne, kann sich unter „wohnraumangebot@stadt-duisburg.de an die Stadt Duisburg wenden.

Foto: Christoph Reichwein (crei) 10 Bilder Großer Andrang bei Hilfsaktion für die Ukraine

Weitere Details zur Hilfe für ukrainische Geflüchtete hat die Stadt für die kommenden Tage angekündigt. So koordiniere man derzeit auch den Einsatz von Übersetzern. Link will sich noch in dieser Woche mit Wohlfahrtsverbänden und Religionsgemeinschaften treffen, um ehrenamtliche Hilfe zu organisieren.

(atrie)