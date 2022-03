Verteilung von ukrainischen Geflüchteten : Duisburg fordert Krisenstab innerhalb der Landesregierung

Krisenstabsleiter Martin Murrack (SPD) berichtete vor dem Welcome Center über die Unterbringung der Menschen. Foto: Erwin Pottgiesser

Duisburg Mehr als 12.000 Ukrainer könnten bald in Duisburg leben, schätzt die Stadt. Für eine bessere Koordination soll sich nun das Land einschalten. Bislang zahlen Feuerwehr und Sozialamt die Kosten noch selbst. „Volles kommunales Risiko“, sei das.

Duisburg geht die Verteilung und Registrierung von Geflüchteten durch das Land NRW nicht schnell genug. „Wir brauchen einen Landeskrisenstab“, sagte der Duisburger Krisenstabsleiter Martin Murrack am Rande eines Termins vor dem Welcome Center im Landschaftspark. Auch der Bund würde derzeit noch viel zu zögerlich reagieren, es gebe zu wenige Vorgaben für die Kommunen.

Bislang werden alle Kosten für die Unterbringung und Versorgung der Menschen noch von der Stadt getragen, viele Ausgaben landen im Etat der Feuerwehr. Geld dürfe erst mal keine Rolle spielen, das sei die Ansage aus Düsseldorf gewesen. Mit dem Verweis: Selbstverständlich werden später alle Kosten erstattet. „Derzeit gehen wir aber in Vorleistung und damit volles kommunales Risiko ein“, sagte Murrack.

1700 Menschen aus der Ukraine leben derzeit in städtischen Einrichtungen Duisburg, allein 650 davon in der Kraftzentrale im Landschaftspark. Kurzfristig wurden hier alle Veranstaltungen bis in den Mai abgesagt, das Gelände gleicht nun einer Art Mini-Dorf für Geflüchtete. Neben der Registrierung gibt es Bereiche, wo die Menschen Essen und Schlafen können sowie eine Spielecke für Kinder. Am Wochenende werden etwa Gottesdienste oder Ausflüge in den Zoo organisiert.

Auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD), die Bundestagsabgeordnete Lamya Kaddor (Grüne), die Landtagsabgeordnete Sarah Philipp (SPD) und Oberbürgermeister Sören Link (SPD) machten sich am Mittwoch ein Bild der Lage vor Ort. „Wir sind meilenweit weiter als noch 2015“, sagte Link. Man sei nun „vor der Lage“. Oft wisse man allerdings erst wenige Tage vorher, wie viele Geflüchtete nun der Stadt zugeteilt werden. „Manche kommen auch privat mit Bussen an“, so Feuerwehrchef Oliver Tittmann.

Viele der Geflüchteten sind Frauen und Kinder, darunter sind auch unbegleitete Minderjährige. Foto: Stadt Duisburg/Uwe Köppen

Die Stadt geht davon aus, dass bald mehr als 12.000 Ukrainer in Duisburg leben könnten. Bislang sind es rund 3000. Um alle Menschen unterzubringen, plant die Verwaltung mehrere Container zu errichten. Später könnten sie dann auch von Studenten genutzt werden. Genaue Standorte stehen noch nicht fest. Auch könnten auf dem Gelände des Landschaftsparks weitere Zelte aufgebaut werden.

Derzeit gehe es vor allem darum, Wohnungen für die Ukrainer zu finden. Zuletzt hatte die Stadt vermeldet, dass bereits mehr als 1000 private Angebote eingegangen wären, mehr als 100 Wohnungen wurden bereits bezogen. Nach einer Prüfung durch die örtlichen Behörden können die Räume dann an die Geflüchteten übergeben werden. Oft wollen die Menschen das allerdings gar nicht. „Wir machen die Erfahrung, dass sich hier viele gar nicht heimisch einrichten wollen, weil sie hoffen, bald zurück zu können“, sagte Tittmann.

Der Großteil der Menschen, die in der Kraftzentrale leben, sind Frauen und Kinder. Viele haben auch Haustiere dabei, Hunde, Katzen, sogar eine Ratte gibt es, erzählen die Verantwortlichen. „Uns ist es wichtig, dass die Leute ihre Tiere behalten können“, sagte Tittmann. So habe man auch Futter und Transportboxen organisiert. Sogar Sprechstunden in der Tierklinik am Kaiserberg werden vereinbart.