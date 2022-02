Nach Einmarsch in die Ukraine : Zukunft der Städtepartnerschaft zwischen Duisburg und Perm ist vorerst ungewiss

Duisburg Duisburg pflegt eine Städtepartnerschaft in die russische Industriemetropole Perm. Ex-Oberbürgermeister Adolf Sauerland unterzeichnete den Vertrag einst im Beisein von Merkel und Putin. Erste Kommunalpolitiker erwägen nun, die Kontakte ruhen zu lassen.

Ob es dazu überhaupt noch einen russischen Beitrag geben kann, das scheint in diesen Tagen mehr als zweifelhaft. Und so ist derzeit auch unklar, was aus der Partnerschaft mit der russischen Stadt Perm wird, nachdem Putins Soldaten in der Nacht auf Dienstag in die Ukraine einmarschiert sind. Auf Anfrage erklärt die Stadt Duisburg, man wolle sich „selbstverständlich an den Richtlinien der deutschen Außenpolitik orientieren.“ Welche Auswirkungen die aktuellen Ereignisse haben werden, sei nicht absehbar.