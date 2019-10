Zivilstreife hat den richtigen Riecher : Überfall auf Duisburger Tierklinik: Verdächtiger gefasst

Duisburg Am vergangenen Montag hatte eine Zivilstreife des Duisburger Verkehrsdienstes gleich zweimal den richtigen Riecher. Unter anderem ging den Beamten ein mutmaßlicher Räuber ins Netz.

Um 10 Uhr kontrollierten die Beamten auf der Brückenstraße in Höhe der Liebfrauenstraße in Hochfeld einen Mann, der sich verdächtig verhielt. Als sie seine Ausweisdokumente überprüften, wussten sie auch warum der 20-Jährige nervös geworden war. Nach dem jungen Mann wurde gefahndet, weil er im dringenden Tatverdacht steht, an dem bewaffneten Raubüberfall auf eine Duisburger Tierklinik am 6. März 2019 beteiligt gewesen zu sein. Der Festgenommene befindet sich nun in Untersuchungshaft.