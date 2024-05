TV-Doku zeigt Feuerwehrleute im Einsatz „Feuer & Flamme“ lodern jetzt in Duisburg – neue Staffel der WDR-Reihe

Nach Gelsenkirchen und Bochum ist Duisburg die dritte Station des erfolgreichen Doku-Formats im Westdeutschen Rundfunk. Die achte Staffel geht am Donnerstag (23.5.) um 20.15 Uhr im WDR Fernsehen an den Start. „Feuer & Flamme“ hat sehr viele Fans, nicht nur in Nordrhein-Westfalen und nicht nur im linearen Fernsehen. Die Alltagshelden laufen auch in der ARD-Mediathek und auf Youtube ausgezeichnet. Sie erzielen teils millionenfach Klicks.