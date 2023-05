Präsidentschaftswahl in der Türkei Erdogan, Heilsbringer der Duisburger Türken

Am späten Abend des 14. Mai feiern sie auf den Straßen von Duisburg ihren Star. Hunderte türkische Männer und Frauen machen sich in den Stadtteilen Hamborn und Marxloh auf den Weg in die City. In ihren Autos jubeln und hupen sie, aus den Fenstern schwenken sie rote Halbmond-Flaggen. Auf manchen ist Recep Tayyip Erdogan zu sehen, den Mann, den sie gewählt haben, ihr alter und auch ihr neuer Präsident. Zumindest sind die Feiernden sich da zu diesem Zeitpunkt noch sicher. Doch sie irren, vorerst.