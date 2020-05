Trockenheit in NRW : Sorge um Straßen- und Parkbäume in Duisburg

Duisburg Die Duisburger Wirtschaftsbetriebe machen sich Gedanken um die Straßenbäume und die Parkanlagen in Duisburg. Die Trockenheit der vergangenen Jahre bedroht den Baumbestand. Bereits jetzt sind Fahrzeuge im Einsatz, um die Bäume zu bewässern.

Der zurückliegende April war einer der trockendsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Glaubt man dem Deutschen Wetterdienst hatte es bis zum 27. des Montats in ganz Deutschland kaum Niederschläge gegeben. Und auch die vergangenen beiden Sommer und die vergleichsweise regenarmen Winter machen den Meteorologen Sorgen. Duisburgs Stadtförster sprach vor diesem Hintergrund kürzlich von „apokalyptischen“ Zuständen im Stadtwald. Die Trockenheit hat bereits viele Bäume zerstört und bedroht viele weitere. Nun melden sich auf Nachfrage unserer Redaktion auch die Duisburger Wirtschaftsbetriebe (WBD) zu Wort, die für den Unterhalt der städtischen Parkanlagen sowie für die Versorgung der Straßenbäume in Duisburg zuständig sind. Die Botschaft: Auch um Duisburgs Straßen- und Parkbäume steht nicht sonderlich gut.

„In den Duisburger Parkanlagen werden nur nachgepflanzte Bäume und die Sommerbepflanzung gewässtert“, erläutert WBD-Sprecher Volker Lange. „Wir haben festgestellt, dass der Wasserverbrauch dafür in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Genau lässt sich das allerdings nicht beziffern.“ Was den Baumbestand angehe, zeigten sich auch in den städtischen Parkanlagen Schäden aufgrund von Trockenheit. „Das nun im dritten Jahr in Folge auftretende, langanhaltende Fehlen von Niederschlägen führt zu einer verstärkten Totholzbildung und einem Anstieg an Bäumen, die komplett absterben“, sagt Lange. „Die Vitalität der Bäume in den Duisburger Parks lässt teilweise deutlich nach.“