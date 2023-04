Traumzeit Festival in Duisburg Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys sorgen für Sommerfeeling

Insgesamt werden vom 16. vom 18. Juni beim Festival im Landschaftspark Duisburg-Nord rund 35 Bands unterschiedlicher Stilrichtungen spielen. Bislang haben zugesagt: Interpol (US), Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys (DE), Edwin Rosen (DE), Mayberg (DE), Betterov (DE), Fil Bo Riva (DE), Caroline Rose (US), DeStaat (NL), Sorcha Richardson (IE), Husten (DE), Lime Garden (GB), Jack Botts (AU), Ditz (GB), Dekker (GB), Sharktank (AT), M. Byrd (DE), Atoem (FR), Glass Beams (AU), Arxx (GB), Dote (DE), Blush Always (DE) und Stina Holmquist (DE). Special Guests: Salt Womb (IL), und Knappenchor Rheinland (DE).