Landschaftspark-Nord So wird das Traumzeit-Festival 2024 in Duisburg

Wer spielt am Samstag? Am Samstag geht es schon deutlich früher los, genau gesagt um 14.30 Uhr mit Soda Frizzante am Hochofen. Kurz darauf spielt Rasgarasga in der Gießhalle, danach Kratzen. Der erste Act am Samstag am Cowperplatz ist die Band Hotel Rimini, Black Sea Dahu schließt in der Gießhalle an, Mina Richman und Adam Angst spielen zeitgleich. Letztere sind kurzfristig für The Snuts eingesprungen, die aus terminlichen Gründen absagen mussten. Auch bei Mine und Engin wird es am Abend eine Überschneidung geben. Kettcar spielt um 21.30 Uhr am Cowperplatz, Fjort um 23 Uhr am Hochofen, Hania Rani schließt den Samstag ab, bevor die Traumzeit After-Show-Party steigt.