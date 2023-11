Schweizer Sänger Faber spielt 2024 beim Traumzeit-Festival in Duisburg

Neben Faber wurde unter anderem die Chemnitzer Indie-Hoffnung Blond angekündigt. Teil der Band sind die jüngeren Schwestern von Kraftklub-Sänger Felix Kummer. Das Folk-Trio Sons of the Eas reist aus Australien an, aus den Niederlanden spielt die Pop-Band Son Mieux auf dem Traumzeit-Festival. Bislang stehen insgesamt 14 Acts fest, weitere sollen in den kommenden Monaten folgen: