Event in Duisburg Was man zum Traumzeit Festival 2023 wissen muss

Wer von zu Hause anreist, der hat zumindest mit seinem Festivalticket freie Fahrt im VRR. Der Landschaftspark (Emscherstraße 71, 47137 Duisburg-Meiderich) hat eine ausreichende Anzahl kostenloser Parkplätze. Im Navi am besten „Landschaftspark Duisburg-Nord“ eingeben. Wer von der A 42 kommt, nimmt die Ausfahrt Duisburg-Neumühl und folgt den Hinweisschildern. Die Straßenbahnlinie 903 hält in der Nähe (Haltestelle „Landschaftspark“), der Nachtbus NE3 an der Haltestelle „Hüttenwerk“.