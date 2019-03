Gottesdienst in Duisburg: Viele Tränen bei Trauerfeier für Pfarrer Dietrich Köhler-Miggel

Kerzen und Blumen am Altar in der Kirche. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Mit einem bewegenden Trauergottesdienst hat die St.-Trinitatits-Gemeinde in Duisburg am Samstag Abschied von ihrem langjährigen Pfarrer genommen.

Der Andrang war so groß, dass nicht alle in die Jesus-Christus-Kirche an der Arlberger Straße passten und der Trauergottesdienst über Lautsprecher auch nach draußen übertragen wurde. Wie berichtet war Dietrich-Köhler-Miggel vor einer Woche beim Gottesdienst zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand zusammengebrochen und kurz darauf im Krankenhaus gestorben.