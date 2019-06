Training für Hunde beim GHSV Wedau : Was Hund, Herrchen und auch Frauchen lernen sollten

Wedau Wer auf den Hund gekommen ist, sollte ihn auch richtig erziehen. In Wedau stellen Vierbeiner und Besitzer ihre Teamfähigkeit unter Beweis.

Es kläfft und bellt auf der Rehwiese an der Wedauer Straße, als die Hunderallye durch den Wald beginnt. Einige Besitzer ermahnen ihren aufgeregten Vierbeiner mit den Kommandos „Sitz, Bleib!“ oder rufen ihn direkt beim Namen – Abrufbarkeit, „das ist das A und O“ in der Hundeerziehung, sagt Kurt Reiß, 1. Vorsitzender des Gebrauchshundesportvereins an der Rehwiese. Manchen Rassen könnten von Natur leichter Kommandos als anderen beigebracht werden, wie etwa Labradoren: „Trotzdem kann man nicht sagen: Der ist gut zu erziehen und der andere ist schlecht zu erziehen“, betont Reiß.

Zum ersten Mal beteiligt sich der Verein am bundesweiten „Tag des Hundes“ und hat dafür die Rallye mit einer Schnitzeljagd vorbereitet. Sieben Stationen müssen Hund und Herrchen im Team abklappern. Dabei zählt: Koordination, Teamarbeit, Gehorsam, Spaß und natürlich die richtige Erziehung. Hier lautet das Stichwort „Harmonie“. Das sieht Reiß in der Regel schon daran, „ob der Hund mit dem Hundeführer zusammengeht oder ihn anspringt“.

Die erste Rallye-Station ist ein etwa 50 Meter langer Hundesprint. Der Vierbeiner muss solange an der roten Startlinie warten, bis sein Herrchen zum Ziel gegangen ist. Dann darf er losrennen. Sam kommt nach etwa sechs Sekunden am Ziel an und trottet dann wieder brav zu seiner Familie. Diese müssten zu ihrem tierischen Familienmitglied zu Beginn eine Beziehung als Grundlage aufbauen, erklärt die Ausbildungswärtin des Vereins, Karin Horn: „Ein Hund ist kein Freund, in erster Linie braucht er einen Rudelführer“ – und der sollte stets der Besitzer sein.