Social-Media-Fahndung der Polizei : Polizei sucht mit Videos nach Zeugen im Fall „Mia“

Ein Jahr ist es her, dass bei der Sortierung eines Altkleidertransportes aus Duisburg Mitarbeiter in der polnischen Stadt Kielce das tote Baby gefunden haben. Wir haben das Mädchen nicht vergessen. Mit neuen Hinweisen gehen wir nochmals an die Öffentlichkeit. Mehr Informationen erhalten Sie hier: https://duisburg.polizei.nrw/mia Hinweise an die #PolizeiNRW #Duisburg unter Tel.: 0203 2800 oder per Mail an mia@polizei.nrw.de #Mia