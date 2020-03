Totes Baby aus Duisburg : Polizei verfolgt im Fall Mia eine neue Spur

Duisburg Im Fall des toten Babys Mia aus Duisburg, das im November 2018 in einem Müllcontainer in Polen gefunden wurde, hat die Polizei einen neuen Ermittlungsansatz. Es geht um einen Handschuh.

Ein Wissenschaftler des Landeskriminalamtes hat den Waschhandschuh, den die Polizei bei dem Mädchen gefunden hat, nun ganz genau unter die Lupe genommen. „Dieser Waschhandschuh stammt nicht aus einer industriellen Fertigung. Eher hat ihn jemand an einer heimischen Overlock-Nähmaschine hergestellt“, so der Experte.

Totes Baby in Duisburg : Social-Media-Kampagne soll zu Mias Mutter führen

Noch am Donnerstag wollen zahlreiche Polizisten in verschiedenen Duisburger Stadtteilen neue Plakate zum Waschhandschuh aufhängen. Jan Bietzig, Leiter der Ermittlungskommission, im Fall Mia fragt auf diesen gezielt die Bevölkerung: Wer kennt jemanden, der solche Waschhandschuhe selber näht? Wer hat diesen vielleicht sogar angefertigt? Wo fehlt seit Oktober/November 2018 so ein Waschhandschuh? Wo kann man dieses Bündchen und diesen Krepp-Gewebestoff kaufen?