Stadt Duisburg organisiert Beerdigung: Totes Baby Mia wird am Donnerstag beigesetzt

Totes Baby Mia wird am Donnerstag beigesetzt

Baby Mia wird auf dem Friedhof Trompet, Trompeter Straße 56, in Duisburg bestattet. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Duisburg Die Duisburger Wirtschaftsbetriebe richten die Beerdigung des toten Babys Mia aus. Die Beisetzung findet am Donnerstag, 17. Januar, um 13.15 Uhr auf dem Friedhof Trompet, Trompeter Straße 56, statt. Die Suche nach der Mutter geht derweil weiter.

Zuletzt hatte die Polizei ein Foto eines Beutels veröffentlicht, der in Polen bei der Leiche des toten Säuglings gefunden worden war. Bei dem Beutel soll es sich um einen Waschhandschuh handeln, wie er in einem Hamam zum Einsatz kommt . Nach der Veröffentlichung des Fotos waren mehrere Hinweise bei den Ermittlern eingegangen. Die Beamten haben bereits Kontakte zu Herstellern dieser Art Waschhandschuh aufgenommen, um Auskünfte über Liefer- und Vertriebswege zu erhalten.

Die Leiche des neugeborenen Mädchens war Mitte November in einer Altkleidersortieranlage im polnischen Kielce entdeckt worden. Der Transport war aus Duisburg gekommen. Die Ermittler vermuten daher, dass das Kind in der Ruhrgebietsstadt in einen Altkleidercontainer gelegt wurde.