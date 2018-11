Säugling lag tot zwischen Altkleidern : Leichenspürhund schlägt an Duisburger Container an

Duisburg Nachdem in einer Sortieranlage für Altkleider in Polen ein totes Kind entdeckt worden war, sind nun erste Hinweise bei der Polizei eingegangen. Ein Spürhund hat außerdem an einem Altkleidercontainer in Duisburg angeschlagen, der nun genauer untersucht wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Fall der Babyleiche aus Duisburg haben die Ermittler am Donnerstag einen Altkleidercontainer im Duisburger Westen sichergestellt. Dies teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitagvormittag mit. Der Container werde jetzt nach Spuren, unter anderem DNA oder Fingerabdrücke, untersucht. Ein Leichenspürhund hatte an diesem Container eine Witterung aufgenommen und angeschlagen.

Insgesamt haben die drei eingesetzten Diensthunde mehr als 100 der rund 300 in Frage kommenden Altkleidercontainer geschafft. In den nächsten Tagen werden sie weiter auf Spurensuche gehen. Eine Polizeisprecherin sagte, dass erste Hinweise in dem Fall eingegangen wären: „Wir sind froh über jeden Anruf“, sagte sie. „Jeder noch so abwegig erscheinende Hinweis ist für uns wichtig, um diese Tragödie aufzuklären.“

Das neugeborene Mädchen, dem die Polizei den Namen Mia gab, war in einer Sortieranlage für Altkleider im polnischen Kielce entdeckt worden. Der Transport war aus Duisburg gekommen.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Säugling vor dem Transport nach Kielce in einen Altkleidercontainer der städtischen Wirtschaftsbetriebe in Duisburg gelegt wurde.



Grausame Entdeckung in Polen : Totes Baby in Altkleidern aus Duisburg gefunden

zurück

weiter

Die Ermittler suchen nun die Mutter des Babys, die in Duisburg oder Umgebung leben könnte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Mutter befinde sich sicherlich in einer Ausnahmesituation und benötige womöglich Hilfe.

Neue Erkenntnisse könnte der Obduktionsbericht aus Polen bringen. „Die Obduktion ist abgeschlossen, aber die Ergebnisse liegen uns noch nicht vor“, sagte Grahl.

Hinweisgeber oder Zeugen erreichen das Duisburger Kriminalkommissariat 11 unter 0203 280-4508. Die Hinweise werden nach Angaben der Polizei vertraulich behandelt.

(hsr/dpa)