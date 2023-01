Mann starb an Unterkühlung Unbekannter Toter aus Duisburger Kleingartenverein identifiziert

Wie berichtet, hatte ein Zeuge kurz vor Weihnachten am Mittwoch, 21. Dezember, auf dem Gelände des Kleingartenvereins „Op de Heid“ an der Koloniestraße in Duisburg-Neudorf gegen 11 Uhr die Leiche des Mannes in einer Parzelle gefunden. Er alarmierte daraufhin die Polizei.