Nach Tod von Jungtier “Save the Ocean“ fordert Ende von Delfin-Haltung in Duisburg

Die Initiative „Save the Ocean“ machte bereits in der Vergangenheit mit ähnlichen Aktionen in Frankreich, Griechenland, Malta und in Holland auf sich aufmerksam. In Duisburg störten sie Mitte Mai eine Delfin-Show und hielten Plakate hoch. Die Show wurde daraufhin abgebrochen, die Polizei führte die Aktivisten aus dem Zoo. Sie haben nun Hausverbot.