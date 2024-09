Nach tödlichem Unfall Schülerbus aus der Toskana zurück in Duisburg

Nach dem schockierenden Unfalltod von zwei Teenagern in der Toskana hat ein Bus etliche Schülerinnen und Schüler ihrer Duisburger Gesamtschule zurück nach Hause gebracht. Der Bus sei am Morgen eingetroffen, sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung Düsseldorf. Ihre Schulreise hatte mit dem tödlichen Verkehrsunfall an der Mittelmeerküste ein drastisches Ende gefunden.