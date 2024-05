Comedian aus Duisburg Tony Bauer wird neuer Juror bei „Das Supertalent“

Der Duisburger Comedian Tony Bauer, zuletzt Kandidat in der Tanzshow „Let's Dance“, wird Juror in der RTL-Talentshow „Das Supertalent“. Das bestätigte der 28-Jährige im Finale von „Let's Dance“, als er auf seine kommenden Projekte angesprochen wurde. „Ich darf in der Jury vom „Supertalent“ sitzen“, sagte Bauer. Neben dem Comedian sollen künftig Chefjuror Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Profitänzerin Ekaterina „Ekat“ Leonova die Talente in der Show begutachten, wie Moderatorin Victoria Swarovski ergänzte.