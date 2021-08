Nach tödlichen Badeunfällen : Stadt Duisburg stellt mehrsprachige Warnschilder am Rhein auf

Stadt Duisburg stellt mehrsprachige Warnschilder am Rhein auf

Duisburg „Lebensgefahr: Nicht Schwimmen und Baden!“ In insgesamt sechs verschiedenen Sprachen hat die Stadt Duisburg jetzt Warnschilder entlang des Rheins platziert. Sie reagiert damit auf die tödlichen Badeunfälle im Juni, als drei Mädchen ums Leben kamen.

Gemeinsam mit der Entwicklungsgesellschaft Duisburg hat die Stadt Duisburg mehrsprachige Warnschilder durch das Marxloh Forum erstellen lassen, die nun an fünf Stellen entlang des Rheinufers vor dem Baden und Schwimmen im Rhein warnen. Neben einem Piktogramm warnen die Schilder in insgesamt sechs verschiedenen Sprachen vor der Lebensgefahr, in die sich Menschen beim Schwimmen und Baden im Rhein begeben.