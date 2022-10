Marsch zum Thyssenkrupp-Gelände : 2000 Menschen trauern um toten Arbeiter in Duisburg und fordern Aufklärung

Foto: Christoph Reichwein (crei) 10 Bilder Freunde und Kollegen von totem Arbeiter ziehen durch Duisburg

Duisburg Mitte Oktober erstickte ein 26-jähriger Arbeiter in einem Schlackebecken auf dem Gelände von Thyssenkrupp. Schätzungsweise 2000 Menschen zogen am Sonntag in einem Trauermarsch durch die Stadt – und säen Zweifel an der offiziellen Version der Umstände seines Todes.

Nach dem Tod eines 26 Jahre alten Arbeiters auf dem Betriebsgelände von Thyssenkrupp in Duisburg-Bruckhausen, haben am Sonntag rund 2000 Menschen an einem Trauermarsch im Stadtteil teilgenommen. Zudem fordern sie Aufklärung in dem Fall. Der Mann war vergangene Woche tot in einem Schlackebecken gefunden worden. Die Obduktion ergab, dass er in der zähflüssigen Masse erstickte.

Freunde, Kollegen und Angehörige des Toten zweifeln die offizielle Version von Polizei und Staatsanwaltschaft an. Mit Plakaten zogen sie am Sonntag vom Wohnort des 26-Jährigen zum Gelände von Thyssenkrupp. „Wir wollen, dass die Wahrheit voranschreitet. Nicht versteckt und verdeckt“, war unter anderem auf den Bannern zu lesen. Außerdem wollen sie erreichen, dass die Anforderungen an die Arbeitssicherheit bei Thyssenkrupp erhöht werden.

Es gibt laut Polizei weiterhin keine Hinweise auf ein Fremdverschulden in dem Fall. Laut den Ermittlungen hatte der 26-Jährige direkt an dem Becken Reinigungsarbeiten vorgenommen. Wie der Mann in die zähflüssige Masse geraten konnte, untersucht die Polizei derzeit noch. Das Amt für Arbeitsschutz wurde eingeschaltet. Die näheren Umstände werden weiter untersucht, hieß es in einer Mitteilung.

