Rocker-Prozess in Duisburg Staatsanwaltschaft will Ermittlungen gegen Ramin Y. nocht nicht einstellen

Der Name Ramin Y. fällt am Freitag im Duisburger Landgericht nur ein Mal. In Telefonaten, die die Polizei vor Jahren überwacht hat und das Gericht nun vorliest, reden zwei Männer auch über den Gladbacher Boss der Hells Angels. Sein mutmaßlicher Tod im Iran? Für das Gericht kein Thema.