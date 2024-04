Prof. Tine Stein Der Staat und die vorletzten Dinge

In der Vortragsreihe der Duisburger Volkshochschule, die maßgeblich von der Vereinigung „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ sowie einer breiten Veranstaltergemeinschaft organisiert wird, spricht die renommierte Politikwissenschaftlerin Prof. Tine Stein am Montag, 22. April, 20 Uhr, über „religiöse Voraussetzungen des freiheitlichen Verfassungsstaates“. Bereits in ihrer Habilitation ging Tine Stein der Frage nach, so heißt es im Wikipedia-Eintrag, „inwieweit an der Bibel orientiertes Denken auf Demokratie und Verfassung eine inspirative Wirkung entfalten“.