Tierquäler misshandeln Bulldogge Bounty aus Duisburg

Park in Duisburg

Duisburg Das Schicksal der kleinen Bounty beschäftigt derzeit die Mitarbeiter der Hundesuchhilfe Moers. Die Bulldogge ist das Opfer von Tierquälern geworden, die das Tier offenbar auch sexuell missbrauchten. Da die Besitzerin die OP-Kosten nicht bezahlen kann, hat die Hundesuchhilfe einen Spendenaufruf gestartet.

Ein schlimmes Bild bot sich einer Passantin in Voerde als sie vor einigen Tagen einen verletzten Hund auffand. Das Tier humpelte, außerdem roch es stark nach Urin. Um den Besitzer ausfindig zu machen, startete die Frau einen Aufruf bei Facebook und hatte schnell Erfolg. Die „Hundesuchhilfe Moers und Umgebung“ erkannte das Tier wieder. Es handelte sich um die französische Bulldogge Bounty, die seit einem Tag als vermisst galt. „Wir waren mit der Besitzerin des Tiers zu diesem Zeitpunkt bereits in Kontakt“, sagt Nicole Denninghoff von der Hundesuchhilfe unserer Redaktion.

Die Besitzerin war einen Tag zuvor mit ihrer unangeleinten Hündin in einem Park in Duisburg-Hamborn spazieren gewesen. Als fünf, offenbar betrunkene, Männer auftauchten, machte die Frau einen großen Bogen um die Gruppe. Danach war Bounty plötzlich verschwunden. „Wir vermuten, dass die Männer sie mitgenommen haben“, sagte Denninghoff. Einen Tag später tauchte das Tier in Voerde wieder auf.