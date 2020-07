Was im Duisburger Zoo jetzt wieder erlaubt wird – und was nicht : Tierhäuser im Zoo ab Dienstag wieder geöffnet

Was im Duisburger Zoo jetzt wieder erlaubt wird – und was nicht

Duisburg Auch im Duisburger Zoo kehrt wieder ein Stück Normalität zurück. Das gilt aber noch nicht fürs Delfinarium, die Kattainsel und das Tropenhaus Rio Negro. Die Abstandsregeln gelten weiter, in den Tierhäusern gibt es eine Maskenpflicht.

(RP) Nach viermonatiger Pause ist ab Dienstag, 21. Juli, ein Wiedersehen mit der Koalafamilie und den Bewohnern des Äquatoriums möglich. Dann können die Besucher auch wieder Oktopus Teo, Stechrochen Nina oder Muräne Hedwig bestaunen. Das teilte der Zoo am Montag mit. Bei jedem Zoobesuch gelte aber weiterhin, dass die Besucher 1,5 Meter Abstand zueinander einhalten müssen. Außerdem bleibte das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Tierhäusern Pflicht. Darüber hinaus müsse der Zoo die Anzahl der Besucher, die sich zeitgleich in einem Tierhaus aufhalten, begrenzen.