Umweltministerin Svenja Schulze in Duisburg : Bund will grünen Stahl bei Thyssenkrupp fördern

Bundesumweltministerin Svenja Schulze war am Montag zu Besuch bei Thyssenkrupp in Duisburg. Foto: dpa/Marcel Kusch

Duisburg Bundesumweltministerin Svenja Schulze ist auf Sommerreise durch NRW. In Duisburg versprach sie Thyssenkrupp finanzielle Hilfen auf dem Weg zum klimaneutralen Stahl. Statt Kohle soll ab 2025 Wasserstoff bei der Produktion verwendet werden.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat dem Stahlkonzern Thyssenkrupp finanzielle Hilfe für den Umstieg auf eine klimaneutrale Produktion in Aussicht gestellt. Das hat die SPD-Politikerin am Montag bei einem Besuch auf dem Werksgelände in Duisburg angekündigt. „Über 200 Jahre hat die Industrie Kohle gebraucht, um Stahl zu produzieren. Wir helfen dabei, dass das künftig mit Wasserstoff aus Wind- und Sonnenstrom gelingt“, sagte Schulze. „Die Bundesregierung wird die Stahlindustrie bei der Transformation nicht alleine lassen.“ Sie empfahl dem Konzern einen Antrag im Förderprogramm Dekarbonisierung des Umweltministeriums zu stellen. Bis Ende 2024 stehen dafür rund zwei Milliarden Euro zur Verfügung.