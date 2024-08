Gabriel zur Thyssenkrupp-Restrukturierung „Können kein Interesse daran haben, auch nur einen Mitarbeiter zu verlieren“

„Wir werden in den kommenden Jahren einen Bedarf von mehreren tausend Fachkräften haben, die wir schon aufgrund der Demografie nicht einfach füllen können“, so Gabriel weiter. „Deswegen muss es unser Ziel sein, die Menschen, deren Arbeitsplatz jetzt aufgrund der Restrukturierung wegfällt, im Umfeld der ThyssenKrupp Steel Europe zu halten, in der Qualifizierungsgesellschaft, im Unternehmen selbst, damit sie sukzessive den dann entstehenden Fachkräftebedarf ausgleichen können.“