Protest bei Thyssenkrupp Versammlung im Stadion abgesagt – Tausende vor Konzernzentrale erwartet

Die Landtagsfraktion der NRW-SPD wird am Dienstag im Freien tagen – und sich in Duisburg mit den Beschäftigen von Thyssenkrupp solidarisieren. Fraktionschef Jochen Ott teilte am Montag mit: „Es gab Zeiten, da war das Unternehmen ein Vorzeigebeispiel der betrieblichen Mitbestimmung. Aber diese Zeiten scheinen vorbei zu sein – und das ist ein Schlag in die Magengrube der Betroffenen.“ Thyssenkrupp sei ein Stück NRW – es gehöre zum Land wie Rhein und Ruhr.