CO2-Minderung bis 2050 um 80 Prozent : Auf dem Weg zum „grünen“ Stahl

Der farbige Hochofen 8 soll schon bald mit Hilfe von Wasserstoff schadstoffärmer produzieren. Foto: VISUM

Bereits in der kommenden Woche soll bei thyssenkrupp erstmals Wasserstoff in Hochofen 8 geblasen werden.

Stahl ist grau. Stahl ist „old economy“ (wörtlich: alte Wirtschaft). Doch jetzt erlebt der Werkstoff eine Renaissance – das hoffen zumindest die Beschäftigten von thyssenkrupp. Die Unruhe im Konzern habe auch in der Belegschaft für wachsende Sorgen gesorgt, erklärte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Tekin Nasikkol am Donnerstag am Rande von zwei Betriebsversammlungen. Das größte Problem des Gesamtkonzerns sei momentan die Geldknappheit. Dies soll sich bekanntlich durch den Verkauf der Aufzug-Sparte in Gänze oder eines Teils wieder ändern. „Der Erlös muss im Konzern bleiben und investiert werden, auch im Stahlbereich – und zwar in Anlagen und in Personal“, so Nasikkol. Keinesfalls dürften Anteilseigner wie Cevian Capital über eine Sonderdividende Geld aus dem Konzern abziehen. „Allein dafür würden wir auf die Straße gehen“, so der Arbeitnehmervertreter.

Um den Stahl wettbewerbsfähig zu halten, gehe kein Weg an einer deutlich geminderten CO 2 -Emission bei der Stahlproduktion vorbei – und das sei eben auch mit höheren Kosten und Investitionen verbunden. „Bis 2050 wollen wir den Kohlendioxid-Ausstoß in der Stahlproduktion um 80 Prozent senken“, sagte Nasikkols Stellvertreter Horst Gawlik. Das Problem dabei: Auch der Einsatz von Wasserstoff soll möglichst CO 2 -arm sein. „Wir könnten selbst eine Anlage zur Herstellung großer Mengen von Wasserstoff bauen“, so Gawlik. Eine solche Anlage benötigt aber viel Strom, und der müsse schon aus regenerativen Energien kommen, damit die Schadstoffbilanz stimmt. Eine weitere Option wäre die Herstellung von Wasserstoff im Norden Deutschlands – dann bräuchte man aber eine Pipeline bis ins Stahlwerk. Eine weitere Alternative wäre, den benötigten Wasserstoff per Schiff von Rotterdam über den Rhein zu transportieren. „Das macht aber nur Sinn, wenn auch die Schiffe mit Wasserstoff angetrieben werden“, so Gawlik.

INFO Betriebsrat kündigt „heißen Herbst“ an Versammlung Die gestrige zweigeteilte Betriebsversammlung war die dritte in diesem Jahr. Rund 3500 Beschäftigte nahmen teil. Wenn die Pläne des Konzerns zur Zukunft des Stahls klar sind, wird es eine weitere geben. Wenn es nicht nach den Vorstellungen der Beschäftigten gehe, sei mit einem „heißen Herbst“ zu rechnen, so Nasikkol.

Der Test für den nun möglichen Einsatz von Wasser- statt Kohlenstoff am Hochofen koste rund 2,7 Millionen Euro, 40 Prozent davon habe das Land gefördert. Weitere Investitionen seien notwendig – das gelte auch für die Grobblech-Produktion in Hüttenheim, die nach den Vorstellungen des Vorstands bekanntlich auf dem Prüfstand steht. „Wir haben dort das Problem, dass man die Anlage Stück für Stück hat ausbluten lassen. Das ist nicht Schuld der Belegschaft oder des Betriebsrats“, so Nasikkol. Wenn in die Anlage investiert werde, könne auch wieder pünktlich in der Qualität geliefert werden, dass man mit dem Grobblech auch wieder Geld verdienen könne. Eine Schließung sei keine Lösung: „Das kostet richtig Geld“, so der Gesamtbetriebsratsvorsitzende.

Der GesamtbetriebsratsvorsitzendeTekin Nasikkkol. Foto: Mike Michel