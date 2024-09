Krise bei Thyssenkrupp Grünes Stahlwerk in Duisburg könnte noch viel teurer werden

(atrie/rtr) Das geplante grüne Stahlwerk von Thyssenkrupp in Duisburg könnte teurer werden als die bislang veranschlagten gut drei Milliarden Euro. „Der Vorstand der Thyssenkrupp Steel Europe AG hat die Thyssenkrupp AG über mögliche Risiken und sich daraus ergebende mögliche Kostensteigerungen beim Bau der Direktreduktionsanlage am Standort Duisburg informiert“, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.