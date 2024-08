„Insolvenzgefahr ist sehr groß“ Arbeiter protestieren vor Thyssenkrupp-Stahlverwaltung in Duisburg

Der Betriebsratsvorsitzende am Standort Duisburg/Beeckerwerth, Ali Güzel, äußerte am Donnerstagabend die Sorge, dass der Mutterkonzern zu wenig Geld zur Verfügung stellt. „Die Befürchtung ist, dass man uns so wenig wie möglich Mitgift gibt, sodass am Ende des Tages der Insolvenzverwalter vor der Tür steht“, sagte Güzel vor Journalisten. „Die Insolvenzgefahr ist sehr groß“, sagte er weiter.