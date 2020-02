Nach Wahl-Eklat in Thüringen : SPD ruft zum Protestmarsch gegen FDP in Duisburg auf

SPD ruft zum Protestmarsch gegen FDP in Duisburg auf

Nach Wahl-Eklat in Thüringen

Die Demonstranten wollen sich vor dem DGB Haus in Duisburg treffen. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Nach der Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen rufen der Gewerkschaftsbund Niederrhein und die SPD Duisburg zu einem Protestmarsch zum FDP Büro der Stadt auf. Die Duisburger FDP möchte sich zu den Vorgängen nicht äußern.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die SPD und das Bündnis für Toleranz und Zivilcourage wollen in Duisburg mit einem Fußmarsch zum FDP-Büro ein Zeichen gegen Faschismus setzen. Die Demonstranten treffen sich dafür am Donnerstag um 17 Uhr vor dem DGB Haus Duisburg, Stapeltor 17-19. Nach einer Kundgebung wollen sie zum Büro des Duisburger FDP-Kreisverbandes ziehen. Mit dabei sein soll auch Oberbürgermeister Sören Link (SPD). In der Ankündigung heißt es: „Es ist skandalös, dass CDU und FDP sich nicht zu schade sind, gemeinsam mit den Faschisten der Höcke-AfD einen Ministerpräsidenten ins Amt zu befördern.“