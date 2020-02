Regierungskrise in Thüringen : FDP Duisburg will Bundes-AfD verbieten lassen

FDP Duisburg will Bundes-AfD verbieten lassen

Regierungskrise in Thüringen

Die FDP Zentrale in Duisburg ist mit dem Schriftzug „FDP + Nazis Hand In Hand“ beschmiert. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Duisburg Nach dem Wahl-Eklat in Thüringen fordert die Duisburger FDP den Bundestag auf, ein Verbotsverfahren gegen die AfD einzuleiten. Es gehe darum, Position gegen Faschismus und Rechtspopulismus zu beziehen.

In einer Mitteilung von Freitagmorgen schreibt der FDP-Kreisvorstand Duisburg: „In Ergänzung zu der Erklärung unseres Bundesvorsitzenden Christian Lindner vom 6.2.2020 stellen wir klar: Die FDP Duisburg nimmt die Ereignisse um die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten Thüringens zum Anlass, den Deutschen Bundestag und insbesondere die dortige FDP-Fraktion aufzufordern, endlich ein Verbotsverfahren gegen die AfD einzuleiten.“ Die Duisburger FDP habe sich schon in der Vergangenheit stets gegen politischen Rechtspopulismus und Faschismus positioniert. Für eine Stellungnahme war die Duisburger FDP am Freitag nicht zu erreichen.