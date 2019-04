Weine aus der ganzen Welt : Thomas Hertes eröffnet in Buchholz das Rheinwein

Thomas Hertes arbeitete mehrere Jahre in einem Weingeschäft in der Innenstadt, bevor er mit dem Rheinwein seinen eigenen Laden eröffnete. Foto: Fabian Strauch

Buchholz Mit dem Rheinwein eröffnet ein neues, inhabergeführtes Geschäft auf der Münchener Straße. Thomas Hertes spielte insgesamt 17 Jahre lang in der Wasserball-Bundesliga.

Gut, dass gegenüber der Marktplatz liegt. So hat Thomas Hertes nämlich viele Parkplätze direkt vor seiner Ladentür. Und sollten die Kunden demnächst kistenweise Wein aus seinem neu eröffneten Laden schleppen, was der Inhaber natürlich hofft, brauchen sie die nicht so weit zu tragen. Wobei der Gründer dafür auch noch eine andere Idee hat, aber dazu mehr an anderer Stelle (siehe Infokasten). Zunächst eine Nase voll Nachrichtenbouquet: Auf der Münchener Straße hat ein neues Geschäft eröffnet – das Rheinwein.

Die alkoholisierten Trauben haben Thomas Hertes schon mit 16 gepackt, „mein damaliger Schwiegervater hat Riesenahnung von Wein gehabt. Da bin ich immer mehr reingerutscht.“ Im Stuttgarter Raum aufgewachsen, trainierte er, der 17 Jahre Wasserball in der Bundesliga gespielt hat, in einem Schwimmbad direkt vor einem Weinberg. Es kam, wie es kommen musste: Hertes machte Flaschen und Korken zu seinem Beruf und studierte Weinbetriebswirtschaft. Seine Kenntnisse in Kostenrechnung und Weinbau veredelte er durch Jobs in neuseeländischen Weingütern. Später arbeitete er lange in einem Weingeschäft in der Duisburger Innenstadt.