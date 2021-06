Theaterstück „Bau.Steine.Scherben“ in Duisburg : Junge Schauspieler überwinden Mauern

Das der Pandemie zum Opfer gefallene Stück mit dem Jungen Spieltrieb-Ensemble feierte nun im Foyer III des Duisburger Theaters seine Premiere.

Die Theaterpädagogin Böhrke, die hier am Duisburger Theater schon viel Lob für ihre Eigenproduktionen und auch für ihr schauspielerisches Engagement erhielt, lässt die Akteure des jungen Ensembles in ihren kurzen Szenen befreiend „Mauern“ einreißen, aber diese auch als persönliche Schutzwände neu errichten. Den Akteuren gelingt mit ihren Miniaturen ein munteres gruppendynamisches Theater-Spiel. Dafür gab es vom Publikum ganz viel Beifall.

Weitere Aufführungen von „Bau.Steine.Scherben“ sind am 28. Juni, am 5. Juli, am 7. Juli und am 9. Juli jeweils um 19.30 Uhr im Foyer III des Theaters der Stadt an der Neckarstraße zu sehen. Karten sind im Theater erhältlich. Um rechtzeitige Buchung wird gebeten.